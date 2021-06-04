Правоохранители задержали участников преступной группы, которые мошенническим путем присвоили более 17 млн грн

Правоохранители задержали 8 участников преступной группы, участники которой занимались присвоением чужого имущества мошенническим путем, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в течение 2019-2021 годов, члены преступной организации, в которую входили как граждане Украины, так и иностранцы, используя созданные ими фиктивные субъекты хозяйствования, под предлогом продажи дизельного топлива и минеральных удобрений сельскохозяйственным предприятиям, которые они не намеревались поставлять, завладели более 17 млн грн пострадавших", - указывается в сообщении.

Полиция одновременно провела 58 обысков по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к мошенническому завладению чужим имуществом, в офисных и гаражных помещениях, где находилась финансово-хозяйственная документация относительно упомянутых предприятий с признаками фиктивности, а также транспортных средствах участников преступной организации, в г. Киев, Киевской и Одесской областях.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.