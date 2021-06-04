События

03:34 04.06.2021

Правоохранители задержали участников преступной группы, которые мошенническим путем присвоили более 17 млн грн

1 мин читать
Правоохранители задержали участников преступной группы, которые мошенническим путем присвоили более 17 млн грн

Правоохранители задержали 8 участников преступной группы, участники которой занимались присвоением чужого имущества мошенническим путем, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в течение 2019-2021 годов, члены преступной организации, в которую входили как граждане Украины, так и иностранцы, используя созданные ими фиктивные субъекты хозяйствования, под предлогом продажи дизельного топлива и минеральных удобрений сельскохозяйственным предприятиям, которые они не намеревались поставлять, завладели более 17 млн грн пострадавших", - указывается в сообщении.

Полиция одновременно провела 58 обысков по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к мошенническому завладению чужим имуществом, в офисных и гаражных помещениях, где находилась финансово-хозяйственная документация относительно упомянутых предприятий с признаками фиктивности, а также транспортных средствах участников преступной организации, в г. Киев, Киевской и Одесской областях.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Теги: #мошенничество #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:03 01.06.2021
В Киеве задержали мужчину, которого 23 года разыскивали за убийство

В Киеве задержали мужчину, которого 23 года разыскивали за убийство

06:48 31.05.2021
Прикарпатские правоохранители задержали жителя Букачевской тергромады во время сбыта марихуаны - полиция

Прикарпатские правоохранители задержали жителя Букачевской тергромады во время сбыта марихуаны - полиция

15:38 30.05.2021
Киевские правоохранители задержали иностранца, который сбежал из-под стражи в Ирпенском горсуде

Киевские правоохранители задержали иностранца, который сбежал из-под стражи в Ирпенском горсуде

14:11 29.05.2021
В Сумской области пограничники блокировали перемещение из РФ военного оборудования

В Сумской области пограничники блокировали перемещение из РФ военного оборудования

11:56 29.05.2021
В Луганской области полицейские разоблачили боевика "ЛНР"

В Луганской области полицейские разоблачили боевика "ЛНР"

16:06 28.05.2021
Французские жандармы со стрельбой задержали подозреваемого в нападении на женщину-полицейского

Французские жандармы со стрельбой задержали подозреваемого в нападении на женщину-полицейского

00:12 27.05.2021
Лукашенко назвал суверенным правом Беларуси задержание белоруса Протасевича и гражданки РФ с белорусским видом на жительство Сапеги

Лукашенко назвал суверенным правом Беларуси задержание белоруса Протасевича и гражданки РФ с белорусским видом на жительство Сапеги

15:40 23.05.2021
Задержан экс-главред белорусского канала NEXTA Протасевич

Задержан экс-главред белорусского канала NEXTA Протасевич

20:41 22.05.2021
У посольства Беларуси в Киеве правоохранители задержали протестующего белорусского активиста

У посольства Беларуси в Киеве правоохранители задержали протестующего белорусского активиста

21:06 20.05.2021
Протестующих против соглашения о границе с Азербайджаном задерживают в Ереване

Протестующих против соглашения о границе с Азербайджаном задерживают в Ереване

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский не подпишет закон о недостоверном декларировании, президент не допустит ослабления уголовной ответственности

ГБР раскрыло в Минэнерго злоупотребления на 1,5 млрд грн, одновременно проходит 47 обысков

Рада возобновила наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование

Принудительная посадка самолета в Беларуси представляет угрозу международной безопасности – заявление Рады

Решение о признании лица олигархом принимает СНБО – президентский законопроект

ПОСЛЕДНЕЕ

САП обжалует пресечение экс-следователю СБУ, подозреваемому в получении $ 80 тыс.

Протасевич признал вину в организации несанкционированных акций протеста в Беларуси

Байден внес в "черный список" 59 китайских компаний, включая Huawei и SMIC

Главы внешнеполитических ведомств Украины и Мальдивской Республики обсудили активизацию двусторонних отношений

Дания отозвала разрешение на строительство наземного участка газопровода "Северный поток 2"

Джонсон получил вторую дозу вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca

Женщина-полицейский похищала наркотики из вещдоков и перепродавала их наркозависимым в Одесской области

SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Cargo Dragon

Минздрав начал запись жителей ОРДЛО и Крыма на вакцинацию от коронавируса

В одном из детсадов Черновицкой области отравились 29 детей и двое воспитателей – ЦОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА