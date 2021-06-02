Крупнейший корабль ВМС Ирана затонул в Оманском заливе из-за пожара на борту

Вспомогательное судно ВМС Ирана "Харк" ("Khark") затонуло в Оманском заливе, сообщает агентство Tasnim.

Судно пошло ко дну близ порта города Харк. Ранее на борту "Харка" возник пожар. В течение 20 часов огонь пытались потушить. Эти попытки не принесли результатов, в итоге судно пошло ко дну. Все члены экипажа живы и были эвакуированы на сушу.

Построенное в Великобритании судно "Харк" в течение более 40 лет использовалось иранскими военными. Оно считалось самым большим по тоннажу в ВМС Ирана.

Ранее информационное агентство Fars со ссылкой на заявление ВМС сообщило, что корабль выполнял учебную миссию. О причинах возникновения пожара не говорилось.