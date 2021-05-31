Зеленский подписал распоряжение о конкурсе на должность секретаря Национального трехстороннего социально-экономического совета

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность секретаря Национального трехстороннего социально-экономического совета.

Соответствующий документ №498/2021-рп обнародован на сайте президента.

"Согласно части второй статьи 23 закона Украины "О государственной службе": объявить конкурс на занятие должности секретаря Национального трехстороннего социально-экономического совета", - указывается в тексте распоряжения.

Документ также утверждает условия проведения конкурса.

Распоряжение вступает в силу со дня его обнародования.