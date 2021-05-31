Стартовал капремонт 45-летнего моста через р.Снов в Черниговской области

В Черниговской области начался капитальный ремонт одного из самых изношенных мостов региона - 45-летнего перехода через реку Снов.

Как сообщается на сайте Черниговской ОГА, работы выполняются в рамках президентской программы "Большое строительство". Их планируется завершить до конца 2021 года.

Отмечается, что длина моста составляет 270,5 м. Он обеспечивает связь между административными центрами области. По нему движется транспорт аграрных и лесозаготовительных предприятий, международный транзит, легковые авто, пассажирские и школьные автобусы. Кроме того, мост несет дополнительную нагрузку летом, когда р. Снов становится популярным местом отдыха.

По данным администрации, мост находился в аварийном состоянии. Бетонные части начали разрушаться, на несущих конструкциях комиссия нашла трещины.

"На мосту уже начались работы. Для транспорта открыли временную объездную дорогу. В ходе ремонта усилят опоры и пролетное строение, положат новое дорожное полотно, гидроизоляцию, систему водоотвода, сделают тротуары, новое освещение и подходы к мосту", - говорится в сообщении.