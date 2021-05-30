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14:51 30.05.2021

В благотворительном "Пробеге под каштанами" в Киеве приняли участие почти 11 тысяч человек

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В благотворительном "Пробеге под каштанами" в Киеве приняли участие почти 11 тысяч человек

В 28-ом ежегодном благотворительном "Пробеге под каштанами", который проводился в воскресенье в Киеве, приняли участие почти 11 тысяч человек, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"К участию в благотворительном "Пробеге под каштанами" в этом году зарегистрировались около 11 тысяч человек… Пробег проходил с соблюдением карантинных норм и ограничений,: участники прошли температурный скрининг, соблюдали дистанцию, старты были организованы волнами", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в связи с карантинными ограничениями в этом году организаторы благотворительного проекту подготовили два формата проведения 28-го "Пробега под каштанами".

"К пробегу могли присоединиться онлайн все желающие, независимо от времени и места участия. Для этого необходимо скачать бесплатное мобильное приложение Strava, зарегистрироваться в нем и присоединиться к группе "Пробег под каштанами", - сообщают в КГГА.

Там напоминают, что первый "Пробег под каштанами" прошел еще в 1993 году, и с тех пор "является традиционной частью празднования Дня Киева".

"Ежегодно Пробег напоминает о проблеме врожденных пороков сердца и возможности ее решения. Собранные во время этого спортивного события взносы идут на закупку необходимого оборудования для Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. В частности, в прошлом году был приобретен новый наркозно-дыхательный аппарат A7 (Mindray)", - подчеркивают в КГГА.

Теги: #киев #забег #день_города
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