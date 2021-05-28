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18:51 28.05.2021

Ни Украина, ни другие страны не получали сообщений о минировании самолета, в котором летел Протасевич – замглавы МИД

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Ни Украина, ни другие страны не получали сообщений о минировании самолета, в котором летел Протасевич – замглавы МИД

Ни одного сообщения о минировании самолета авиакомпании Ryanair, в котором находился белорусский журналист и оппозиционер Роман Протасевич, ни Украина, ни другие европейские страны-партнеры не получали, заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

"Украинская сторона в очередной раз показала, что считает абсолютно ненормальной ту практику, которая была применена белорусской властью со ссылкой на какое-то сообщение о минировании самолета. Хочу официально подтвердить: никаких сообщений относительно минирования самолета ни Украина, ни другие страны-партнеры не получали", - заявил Енин в эфире телеканала "Украина24" в пятницу.

Он отметил, что решение о принудительной посадке самолета было принято белорусским режимом с целью "политической расправы над одним из опозиционеров".

Как сообщалось, 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Сообщалось, что информация о минировании содержалась в письме, направленном по электронной почте через швейцарского провайдера Protonmail. В заявлении провайдера отмечается, что на основании мета-данных можно сделать вывод о том, что оно было доставлено уже после того, как самолет был перенаправлен в аэропорт Минска.

Позднее в Беларуси заявили, что сообщение о минировании самолета и необходимости посадки самолета получили также в Украине и Польше, однако эти страны отказали самолету в посадке.

Однако, как заявил глава "Украэроруха" Андрей Ярмак, во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс органы обслуживания воздушного движения "Украэроруха" не получали какие-либо сообщения о нестандартной ситуации на борту и запросы на изменение плана полета.

"Во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс в воздушном пространстве Украины, который состоялся 23 мая 2021 года, предоставление аэронавигационного обслуживания осуществлялось согласно данному плану полета и в соответствии с установленными правилами и процедурами. Сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета в органы обслуживания воздушного движения "Украэроруха" ни из каких источников не поступало", - сказал он.

 

Теги: #информация #полет #протасевич #енин
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