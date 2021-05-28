Киев считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока мандата наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - МИД

Министерство иностранных дел Украины считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока продолжительности мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной.

"28 мая Постоянный совет ОБСЕ приняла консенсусное решение о продлении мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" до 31 июля. Российская Федерация помешала продолжению мандата миссии на стандартный четырехмесячный период, сократив его до двух месяцев без объективных причин", - сказано в комментарии МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что работа миссии является важной в контексте имплементации Минских соглашений, в частности п.4 Минского протокола от 5 сентября 2014г. по обеспечению постоянно действующего мониторинга на российско-украинской государственной границе.

"Министерство иностранных дел Украины считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока продолжительности мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ. Это решение значительно усиливает административную нагрузку на международных наблюдателей и подрывает мониторинговые возможности миссии, которые и без того усложняются безосновательными ограничениями со стороны России", - говорится в комментарии.

Так, в МИД отметили, что создавая препятствия работе миссии, Россия стремится продолжать беспрепятственное поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированные территории Украины.

"РФ должна неуклонно выполнять взятые на себя обязательства как сторона конфликта и подписант Минских соглашений, что остается критически важным для деэскалации ситуации безопасности и политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", - подчеркнули в ведомстве.