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14:31 28.05.2021

Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект о паспорте гражданина Украины в форме книжечки

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Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект о паспорте гражданина Украины в форме книжечки

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №3986 о паспорте гражданина Украины в форме книжечки, сообщает сайт парламента.

"Проектом закона предлагается признать утратившим силу постановление Верховной Рады Украины от 26 июня 1992 года № 2503-ХII "Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу" и установить, что паспорт гражданина Украины в форме книжечки, оформленный до вступления в силу настоящего закона, действует до окончания срока его действия", - указывается в сообщении.

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк обосновал необходимость принятия закона коллизией между старыми нормативно-правовыми актами, а также тем, что заканчиваются бланки паспортов в форме книжечки и подделкой бумажных документов.

"Мы уже выдали более 6 млн пластиковых ID-карточек. Последняя партия паспортов в форме книжечек была изготовлена в 2013-2014 годах. Сейчас они заканчиваются, поэтому просто скоро не будет чего выдавать. К тому же, за 2019-2020 годы открыто почти 17 тыс. дел о подделке бумажных паспортов. Те книжечки, которые есть у людей, будут действовать. Это предусмотрено в законопроекте. Отменена же будет только выдача новых. Те, кому исполнится 25 и 45 лет, будут получать новые ID-карты", - рассказал Соколюк.

Теги: #законопроект #паспорт
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