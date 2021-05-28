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11:16 28.05.2021

Белорусские авиавласти представили совету ICAO доклад по инциденту с самолетом Ryanair

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Белорусские авиавласти представили совету ICAO доклад по инциденту с самолетом Ryanair

Директор департамента по авиации Беларуси Артем Сикорский 27 мая принял участие в заседании совета ICAO по поводу инцидента с самолетом Ryanair в национальном аэропорту Минск.

"От Беларуси с докладом выступил директор департамента по авиации Артем Сикорский, в котором предложил провести расследование для определения фактов в соответствии с Чикагской конвенцией и воздержаться от выводов до окончания этого расследования. По итогам заседания все страны - члены Совета ICAO согласились с необходимостью проведения такого расследования для определения фактов в соответствии с Чикагской конвенцией", - сообщает госагентство БелТА.

Сикорский в докладе предложил провести расследование для определения фактов в соответствии с Чикагской конвенцией и воздержаться от выводов до окончания этого расследования. "По итогам заседания все страны - члены совета ICAO согласились с необходимостью проведения такого расследования для определения фактов в соответствии с Чикагской конвенцией", - цитирует БелТА слова Сикорского.

В заседании, которое прошло в формате видеоконференции, приняли участие 36 государств - членов совета ICAO, также были приглашены в качестве заинтересованных сторон представители Литвы, Польши и Ирландии.

25 мая департамент авиации Беларуси пригласил представителей ICAO, международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и авиационных администраций ЕС и США к совместному расследованию инцидента.

Тогда же департамент опубликовал расшифровку записи переговоров белорусского диспетчера и пилота рейса Ryanair. Департамент указал, что экипаж самолета Ryanair самостоятельно и без давления из Беларуси принял решение приземлиться в минском аэропорту.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании. По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. На борту рейса Ryanair находился бывший редактор Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега. Обоих после приземления лайнера задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича. Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент угоном, совершенным при поддержке государства, с целью снять с борта журналиста и его подругу.

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск.

Теги: #ryanair #icao #беларусь
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