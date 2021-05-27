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20:11 27.05.2021

Закон о деолигархизации нужен для правильного вектора развития государства - Венедиктова

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Закон о деолигархизации нужен для правильного вектора развития государства - Венедиктова

Украине необходим закон о деолигархизации, поскольку сплетение большого бизнеса и политики влияет на вектор развития государства, считает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Я еще не видела проекта закона, поэтому не могу комментировать, что непосредственно в нем. Но я считаю, что с точки зрения построения государства с деолигархизированной системой такой закон нужен", - сказала Венедиктова в эфире программы "Хард" с Натальей Влащенко на канале "Украина24" в четверг вечером.

"Надо понимать, что когда речь идет об определенных природных монополиях, о большом бизнесе, тесно сплетенном с политикой - это процессы, которые значительно влияют на вектор развития государства… Нам надо отделять большой бизнес от политики", - добавила она.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 20 мая проинформировал, что подготовка законопроекта о деолигархизации уже практически завершена, и документ появится на протяжении недели с 24 по 28 мая.

27 мая председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил, что президент Украины еще не подал в Верховную Раду окончательный текст законопроекта о деолигархизации.

 

Теги: #деолигархизация #закон
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