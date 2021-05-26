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18:23 26.05.2021

Кулеба: мы абсолютно не понимаем, как можно не найти формат участия Украины в саммите НАТО на фоне агрессии РФ

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Кулеба: мы абсолютно не понимаем, как можно не найти формат участия Украины в саммите НАТО на фоне агрессии РФ

Министр иностранных дел Украины выразил свое разочарование тем, что НАТО не может найти формат участия Украины в саммите Альянса 14 июня.

"Мы понимаем желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство, примеры таких саммитов были, в частности, в 2017 году в Брюсселе. Но, если честно, мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины в черноморском регионе и против членов Альянса, я имею в виду последние результаты расследования в Чешской Республике. Этого мы понять не можем, как можно не найти формат участия Украины в саммите в этом году", - сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

 

Теги: #кулеба #хельга_шмид
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