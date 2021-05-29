Генсек ОБСЕ посетила Донбасс, отметив необходимость открытия новых КПВВ

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид в пятницу, 28 мая, посетила Донбасс, в частности ознакомилась с работой КПВВ "Новотроицкое".

"На контрольно-пропускном пункте "Новотроицкое" я видела, как на подконтрольной правительству стороне предпринимаются попытки помочь людям пересечь линию соприкосновения. Срочно необходимо обеспечить свободу передвижения, в том числе открывать новые и существующие пункты пропуска", - написала Шмид в Twitter.

В свою очередь глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что обсудил с генсеком ОБСЕ и первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой безопасность и гуманитарную ситуацию в Донецкой области, а также работу КПВВ.

"Госпожа Шмид высоко оценила тот факт, что с украинской стороны все КПВВ, расположенные на контролируемой украинским правительством части Донбасса, открыты", - написал Кириленко на странице в Facebook.

Он отметил, что Шмид выразила удовлетворение тем, как хорошо оборудован КПВВ "Новотроицкое", особенно в части оказания медицинской помощи, в том числе возможностью для людей, пересекающих КПВВ, пройти тестирование на наличие COVID-19.

Кириленко проинформировал ОБСЕ о том, что представители оккупационных властей по неизвестным причинам оставляют свои КПВВ закрытыми, нанося вред людям, которые живут на временно оккупированной территории и не имеют возможности выехать на свободную часть Украины.