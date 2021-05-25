События

17:31 25.05.2021

Генсек ОБСЕ во время визита в Украину посетит Донбасс – МИД

1 мин читать
Генсек ОБСЕ во время визита в Украину посетит Донбасс – МИД

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид посетит Украину 26-30 мая, это будет первый ее визит в страну после назначения на должность.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины во вторник, в рамках визита в Украину Шмид совершит поездку на линию разграничения в Донецкой и Луганской областях, где ознакомится с тамошней политикой безопасности и гуманитарной ситуацией и условиями деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

26 мая Шмид и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проведут переговоры, ключевой темой которых станет укрепление роли ОБСЕ в сфере мониторинга ситуации на временно оккупированных территориях нашей страны. "Они уделят особое внимание деятельности СММ ОБСЕ в Украине и повышению эффективности выполнения ее мандата, который охватывает всю территорию Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", - говорится в сообщении.

26 мая в 18.00 Кулеба и Шмид проведут совместную пресс-конференцию, которая будет транслироваться в онлайн-режиме.

Теги: #обсе #донбасс #хельга_шмид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:02 25.05.2021
Генсек ОБСЕ посетит Украину на текущей неделе

Генсек ОБСЕ посетит Украину на текущей неделе

23:09 23.05.2021
Украинский военный ранен на Донбассе в воскресенье в результате обстрела – ОТГ "Восток"

Украинский военный ранен на Донбассе в воскресенье в результате обстрела – ОТГ "Восток"

14:53 21.05.2021
Жители прифронтовых Авдеевки и Торецка получили гуманитарный груз от Латвии

Жители прифронтовых Авдеевки и Торецка получили гуманитарный груз от Латвии

11:18 21.05.2021
Вопрос Донбасса должен выноситься на референдум - Бойко

Вопрос Донбасса должен выноситься на референдум - Бойко

21:52 20.05.2021
Вынесение вопроса о ситуации на Донбассе на всеукраинский референдум создаёт опасный прецедент - нардеп Фриз

Вынесение вопроса о ситуации на Донбассе на всеукраинский референдум создаёт опасный прецедент - нардеп Фриз

21:25 20.05.2021
Вынесение вопроса о ситуации на Донбассе на всеукраинский референдум создаёт опасный прецедент - нардеп Фриз

Вынесение вопроса о ситуации на Донбассе на всеукраинский референдум создаёт опасный прецедент - нардеп Фриз

21:14 20.05.2021
Прекращение конфликта на востоке Украины без потери суверенитета возможно благодаря международной коалиции и совместным действиям с партнерами по его деэскалации - нардеп Фриз

Прекращение конфликта на востоке Украины без потери суверенитета возможно благодаря международной коалиции и совместным действиям с партнерами по его деэскалации - нардеп Фриз

20:15 20.05.2021
В "Голосе" считают, что ситуация на Донбассе не является предметом референдума, но на этой идее смогут паразитировать различные политсилы

В "Голосе" считают, что ситуация на Донбассе не является предметом референдума, но на этой идее смогут паразитировать различные политсилы

15:09 20.05.2021
Зеленский: мы держимся за один процент вероятности урегулировать конфликт на Донбассе, не допустив его "заморозки"

Зеленский: мы держимся за один процент вероятности урегулировать конфликт на Донбассе, не допустив его "заморозки"

19:26 19.05.2021
Стороны ТКГ подтвердили дополнительные гарантии безопасности для работы КПВВ в Счастье и Золотом – Арестович

Стороны ТКГ подтвердили дополнительные гарантии безопасности для работы КПВВ в Счастье и Золотом – Арестович

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза - Меркель

МИД Украины: посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира

Зеленский предложил увеличить численность ВСУ на 11 тыс. военнослужащих для функционирования Сил территориальной обороны

На сайте Рады появился текст президентского законопроекта об основах национального сопротивления

В Херсонской области произошел торнадо, жители не пострадали - полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Италии заявляет о попытках вмешательства Москвы

Глава МИД ФРГ: за инцидент с самолетом Ryanair Лукашенко заплатит "горькую цену"

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции, жертв нет – штаб ООС

Саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза - Меркель

Ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал Ученый совет лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза

МИД Украины: посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира

Украинцам, которые после 26 мая прибудут в Беларусь с целью транзита, необходимо заявить об этом во время погранконтроля и выехать в Украину наземным транспортом

Зеленский предложил увеличить численность ВСУ на 11 тыс. военнослужащих для функционирования Сил территориальной обороны

Минкультуры и МИД призывают украинских журналистов и общественных активистов воздержаться от поездок в Беларусь

В Запорожье проверяют сообщение анонима о "минировании" ряда торговых центров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА