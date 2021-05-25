Генсек ОБСЕ во время визита в Украину посетит Донбасс – МИД

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид посетит Украину 26-30 мая, это будет первый ее визит в страну после назначения на должность.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины во вторник, в рамках визита в Украину Шмид совершит поездку на линию разграничения в Донецкой и Луганской областях, где ознакомится с тамошней политикой безопасности и гуманитарной ситуацией и условиями деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

26 мая Шмид и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проведут переговоры, ключевой темой которых станет укрепление роли ОБСЕ в сфере мониторинга ситуации на временно оккупированных территориях нашей страны. "Они уделят особое внимание деятельности СММ ОБСЕ в Украине и повышению эффективности выполнения ее мандата, который охватывает всю территорию Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", - говорится в сообщении.

26 мая в 18.00 Кулеба и Шмид проведут совместную пресс-конференцию, которая будет транслироваться в онлайн-режиме.