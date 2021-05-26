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12:29 26.05.2021

В ОАЭ посещать мероприятия смогут только привитые от COVID-19

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В ОАЭ посещать мероприятия смогут только привитые от COVID-19

В ОАЭ с начала июня для посещения любых мероприятий необходимо пройти вакцинацию от коронавируса и предоставить отрицательный тест на COVID-19, сообщают региональные СМИ со ссылкой на представителя сектора здравоохранения Фариду аль-Хосани.

Как сообщила аль-Хосани на брифинге, желающие посетить то или иное мероприятие должны будут сделать прививки и предоставить результаты теста, сделанного не более чем за 48 часов до мероприятия. Кроме того, необходимо будет показать электронное письмо о допуске на мероприятие в специальном мобильном приложении для посещения мероприятий.

Уточняется, что правила вступят в силу 6 июня 2021 года.

По данным западных СМИ, нововведения касаются посещения спортивных, культурных, общественных мероприятий, а также выставок.

Аль-Хосани также указала на необходимость соблюдать во время мероприятий все меры предосторожности, в частности, носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования.

По словам медика, ОАЭ занимает лидирующие позиции по скорости распределения вакцин от COVID-19 на каждые 100 человек.

Региональные СМИ напоминают, что на прошлой неделе в ОАЭ объявили о снятии ряда ограничений на развлечения, заполняемость отелей, проведение концертов и свадеб в Дубае на время испытательного периода в один месяц. Кроме того, туристический центр Дубая тогда объявил, что посещать музыкальные концерты, спортивные, социальные мероприятия могут только жители, прошедшие вакцинацию от COVID-19.

В ОАЭ вакцинацию прошли более 78% населения в возрасте старше 16 лет и 84,5% жителей в возрасте 60 лет и старше. При этом СМИ не уточняют, речь идет о двух дозах препаратов от коронавируса или об одной прививке.

В ОАЭ за время пандемии выявили свыше 559 тыс. случаев COVID-19, более 1,6 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #вакцинация #оаэ #мероприятия
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