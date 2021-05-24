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15:36 24.05.2021

Высказывание Шевченко о Протасевиче окончательно убедило коллег поддержать его исключение из фракции – нардеп Кравчук

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Высказывание Шевченко о Протасевиче окончательно убедило коллег поддержать его исключение из фракции – нардеп Кравчук

Высказывания исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Евгения Шевченко о бывшем главном редакторе интернет-ресурса NEXTA Романе Протасевиче в связи с последними событиями в Беларуси убедило сомневающихся поддержать исключение его из фракции, заявила заместитель главы парламентской фракции Евгения Кравчук.

"Решение о сборе подписей мы приняли еще несколько недель назад после обсуждения на фракции. А именно сейчас собрали достаточное количество подписей, чтобы исключить Евгения Шевченко… Как раз высказывание о Протасевиче и стало для некоторых моих коллег, которые еще сомневались в верности решения об исключении, последней каплей", - сказала Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Она подчеркнула, что Украина, как и весь мир, не признает результаты выборов президента в Беларуси, осуждает насилие и пытки, к которым причастны представители власти этой страны.

По словам Кравчук, Украина осудила действия белорусской власти, которая "посадила этот самолет и фактически похитила журналиста". "У Евгения - другая позиция, и с такой позицией в президентской фракции, очевидно, нельзя находиться. Это повторяется постоянно, и в принципе его высказывания о Протасевиче - это только подтверждают", - отметила народный депутат.

Она добавила, что решение фракции будет передано председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и он во время пленарного заседания объявит об исключении Шевченко из "Слуги народа". "Этот депутат останется в парламенте внефракционным", - сказала Кравчук.

После исключения из фракции Шевченко написал в Фейсбуке: "Я рад такому решению. Я депутат, которого избрали люди. Я не буду менять свою позицию в угоду некоторым политикам и нанося ущерб интересам моему государству. Я повторял и повторяю - с соседями нужно дружить. Беларусь - наш стратегический партнер".

Как сообщалось, утром 24 мая депутатская фракция "Слуга народа" исключила Шевченко из своего состава. Соответствующее решение принято большинством голосов. Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу с Александром Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным президентом Беларуси. 23 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было принято решение провести голосование о дальнейшем участии Шевченко в составе фракции.

Пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс днем 23 мая, был посажен в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что решение о посадке самолета в Минске принял лично Александр Лукашенко. Также по его поручению для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. Компания Ryanair сообщила в воскресенье, что самолет приземлился в Минском аэропорту, поскольку белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе безопасности в самолете. После проверки самолета эта информация не подтвердилась, и он направился в пункт назначения.

Одним из пассажиров самолета был главный редактор признанного в Беларуси экстремистским интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич, который ранее был объявлен Беларусью в межгосударственный розыск. После посадки самолета он был задержан.

Теги: #евгений_шевченко #факторы #исключение
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