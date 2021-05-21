Порошенко призвал власть активнее бороться с процессом завершения строительства "Северного потока-2"

Отмена санкций против российского проекта "Северный поток-2" является опасным сигналом для украинской власти о том, что нужно активнее отстаивать национальные интересы на международной арене, заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности" в пятницу, он назвал обращение Верховной Рады в Палату представителей и Сената Конгресса США о продлении санкций против российского газопровода "очень своевременной инициативой, объединяющей позиции украинского парламента по чрезвычайно важным для нас вопросам - не просто энергетической, а национальной безопасности".

"Пять лет наша команда держала оборону против строительства "Северного потока-2" - Верховная Рада предыдущего созыва. Только моих статей в Германии было девять штук для того, чтобы формировать общественное мнение внутри Германии", - отметил Порошенко.

Он добавил, что видит "огромную опасность в том, что принцип "ничего об Украине без Украины" был незыблемым, а сейчас все эти вопросы обсуждаются без Украины".

"Снятие санкций с "Северного потока-2" - это приглашение Путина к агрессии против нашего государства, это превращение Украины из важнейшего для Европы партнера по энергетической безопасности к обычному импортеру, возможно, с хранением газа в подземных хранилищах. Эта работа требует ежедневной координации работы. Мы не можем сегодня внешнюю безопасность государства делать заложником внутренних раздоров", - подчеркнул нардеп.

Он также выразил уверенность в том, что обращение Рады относительно введения санкций против российского газопровода к Конгрессу Соединенных Штатов, в Европейский парламент, к лидерам стран Европейского Союза "еще дает нам надежду остановить этот чрезвычайно опасный для нас сценарий".

Как сообщалось, Верховная Рада призвала конгресс США ввести санкции против всех участников строительства газопровода "Северный поток-2".

За соответствующее обращение к Конгрессу США (проект постановления №5520) проголосовали 292 народных депутата на пленарном заседании в пятницу.