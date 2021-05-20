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15:11 20.05.2021

Кличко: с 20 мая почти 120 городов Украины останутся без горячей воды, а бюджетные учреждения - без природного газа

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Кличко: с 20 мая почти 120 городов Украины останутся без горячей воды, а бюджетные учреждения - без природного газа

Из-за действий правительства и НАК "Нафтогаз" уже в мае 120 городов, в которых проживают 5 млн человек, могут остаться без горячей воды, а бюджетные учреждения без природного газа, считает городской голова Киева Виталий Кличко.

Кроме того, с октября все население может остаться без централизованного отопления, поскольку с 20 мая прекращается обязанность НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты, заявил Кличко в видеообращении, обнародованном в соцсети Facebook в четверг.

"Как председатель Ассоциации городов Украины хочу выразить позицию представителей местного самоуправления. Сегодня сложилась критическая ситуация. С 20 мая прекращается обязанность НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по режиму "возложение специальных обязанностей". Такой режим предусматривал обязательность поставок газа по фиксированной цене, без предоплаты. А его отмена означает, что теперь предприятия будут покупать газ у "Нафтогаза" или других поставщиков по рыночным условиям", - объяснил он.

"НАК "Нафтогаз" уже выставил неприемлемые условия. Цена выше 9 грн за 1 кубический метр, авансовая оплата, посуточный заказ объемов газа, чрезмерные штрафные санкции даже за мелкое отклонение от условий НАК. Это приведет к стремительному росту тарифов для населения и неплатежей за коммунальные услуги. А также - к непомерным расходам бюджетов территориальных громад на закупку природного газа для садов, школ, больниц", - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что 9 февраля 2021 года между правительством, "Нафтогазом", НКРЭКУ и Ассоциацией городов Украины был заключен Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой. Органы местного самоуправления взяли на себя и выполнили следующие обязательства: тарифы на услуги поставки тепла и горячей воды в течение отопительного сезона не выросли, а также было обеспечено бесперебойное предоставление этих услуг потребителям.

При этом правительство отказалось выполнить взятые на себя обязательства. В частности, не осуществляется компенсация потерь коммунальным предприятиям, что не позволяет начать подготовку к отопительному сезону. Также арестовывают счета коммунальных предприятий теплоснабжения, блокируют работу предприятий, люди остаются без заработной платы.

"Мы, представители местного самоуправления, требуем: немедленно разблокировать счета коммунальных предприятий и прекратить начисление непомерных штрафных санкций; компенсировать потери коммунальных предприятий, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти; гарантировать поставки природного газа в достаточных объемах коммунальным предприятиям на условиях последующей оплаты и по цене, которая учтена в действующих тарифах на тепло и горячую воду для населения; принять законопроект, который обеспечит реструктуризацию задолженности коммунальных предприятий за потребленный природный газ, списание штрафных санкций и возмещения разницы в тарифах. Эти вопросы необходимо решить безотлагательно! Нельзя оставлять людей без услуг и переводить на местные бюджеты расходы, которые они не смогут покрыть", - отметил Кличко.

 

Теги: #нафтогаз #кличко #водоснабжение
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