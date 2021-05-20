События

10:43 20.05.2021

Экс-начальнику Центра обеспечения производства "Укрзализныци" и его подчиненному сообщено о подозрении - САП

1 мин читать
Экс-начальнику Центра обеспечения производства "Укрзализныци" и его подчиненному сообщено о подозрении - САП

Бывшему начальнику Центра обеспечения производства "Укрзализныци" и подчиненному ему начальнику управления выдвинуто подозрение в злоупотреблении служебным положением, которые нанесли 103 млн грн убытков, сообщается Телеграм-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в четверг.

"В начале 2017 года чиновники "Укрзализныци" предприняли согласованные действия для того, чтобы один из поставщиков дизельного топлива получил безосновательное повышение цены на него, увеличив свою прибыль на общую сумму почти 103 млн грн. Более того, несмотря на наличие действующих предыдущих контрактов, которые позволяли "Укрзализныце" продолжать получать топливо по более низким ценам, должностные лица железной дороги умышленно настояли на выполнении поставок именно по новым, выше на 15-20% расценкам", - говорится в сообщении.

Наряду с указанными лицами о подозрении уведомлен и организатору преступления - высокопоставленный представитель поставщика дизельного топлива, который уже находится в международном розыске по другому делу, переданном САП и Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) в суд в прошлом году.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Ведется досудебное следствие.

 

Теги: #сап #укрзализныця #злоупотребления
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:39 20.05.2021
"Укрзализныця" запускает поезд из Лисичанска в Одессу

"Укрзализныця" запускает поезд из Лисичанска в Одессу

16:06 18.05.2021
"Метинвест" опровергает обвинения в якобы имевшем место сговоре на тендерах "Укрзализныци"

"Метинвест" опровергает обвинения в якобы имевшем место сговоре на тендерах "Укрзализныци"

11:05 18.05.2021
Развитие "Укрзализныци" требует наполнения компании ресурсами - глава УЗ Юрик

Развитие "Укрзализныци" требует наполнения компании ресурсами - глава УЗ Юрик

17:55 17.05.2021
"Укрзализныця" уплатила 18 млн грн штрафа в деле о малодеятельных станциях - АМКУ

"Укрзализныця" уплатила 18 млн грн штрафа в деле о малодеятельных станциях - АМКУ

15:56 17.05.2021
"Укрзализныця" запускает ежедневное сообщение Львов – Бердянск на лето

"Укрзализныця" запускает ежедневное сообщение Львов – Бердянск на лето

14:50 17.05.2021
"Укрзализныци" на анбандлинг потребуется 2-3 года – и.о. главы правления

"Укрзализныци" на анбандлинг потребуется 2-3 года – и.о. главы правления

13:05 17.05.2021
Глава "Укрзализныци" Юрик: наша цель - изменить систему тарифообразования на грузоперевозки и сделать единый унифицированный тариф

Глава "Укрзализныци" Юрик: наша цель - изменить систему тарифообразования на грузоперевозки и сделать единый унифицированный тариф

12:00 17.05.2021
"Укрзализныця" регулирует ситуацию с арестом счетов за долги, некоторые из них уже разблокированы - глава компании

"Укрзализныця" регулирует ситуацию с арестом счетов за долги, некоторые из них уже разблокированы - глава компании

09:49 17.05.2021
"Укрзализныця" запускает поезда из Чернигова и Сум в Одессу

"Укрзализныця" запускает поезда из Чернигова и Сум в Одессу

17:53 14.05.2021
НСЗУ проверяет больницы "УЗ" на соответствие требованиям для лечения пациентов с COVID-19

НСЗУ проверяет больницы "УЗ" на соответствие требованиям для лечения пациентов с COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правоохранители задержали двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" – Нацполиция

В Украине за сутки зафиксировано 5 165 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 16 748 человек – Минздрав

"Укрпошта" отключит банковские терминалы в отделениях в ответ на принудительный перевод пенсионеров в банки – гендиректор

Стороны ТКГ подтвердили дополнительные гарантии безопасности для работы КПВВ в Счастье и Золотом – Арестович

Гостиному двору в Киеве присвоена категория памятника культурного наследия национального значения

ПОСЛЕДНЕЕ

Новый шторм сформировался и бушует у восточного побережья Индии

Минцифры Украины презентовало национальный тест на цифровую грамотность для учителей

США намерены использовать все доступные средства для остановки строительства "Северного потока 2" - Госдеп

Число заражений COVID-19 в мире превысило 164,6 млн - университет Джонса Хопкинса

Правоохранители задержали двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" – Нацполиция

В Украине за сутки зафиксировано 5 165 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 16 748 человек – Минздрав

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 1 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Глава МИД Израиля заявил Блинкену, что необходимо время для прекращения огня в Газе – СМИ

Жительница Харьковской области, пытавшаяся избавиться от новорожденного сына, предстанет перед судом - прокуратура

Палата представителей поддержала создание независимой комиссии по расследованию захвата Капитолия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА