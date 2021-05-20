Экс-начальнику Центра обеспечения производства "Укрзализныци" и его подчиненному сообщено о подозрении - САП

Бывшему начальнику Центра обеспечения производства "Укрзализныци" и подчиненному ему начальнику управления выдвинуто подозрение в злоупотреблении служебным положением, которые нанесли 103 млн грн убытков, сообщается Телеграм-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в четверг.

"В начале 2017 года чиновники "Укрзализныци" предприняли согласованные действия для того, чтобы один из поставщиков дизельного топлива получил безосновательное повышение цены на него, увеличив свою прибыль на общую сумму почти 103 млн грн. Более того, несмотря на наличие действующих предыдущих контрактов, которые позволяли "Укрзализныце" продолжать получать топливо по более низким ценам, должностные лица железной дороги умышленно настояли на выполнении поставок именно по новым, выше на 15-20% расценкам", - говорится в сообщении.

Наряду с указанными лицами о подозрении уведомлен и организатору преступления - высокопоставленный представитель поставщика дизельного топлива, который уже находится в международном розыске по другому делу, переданном САП и Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) в суд в прошлом году.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Ведется досудебное следствие.