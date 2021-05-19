Вакцины против COVID-19 эффективны и против "индийского" штамма вируса – Джонсон

Вакцины против коронавируса COVID-19 доказали свою эффективность, в частности, против "индийской" разновидности этого вируса, заявил в среду в парламенте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"У нас есть растущая уверенность в том, что вакцинация действует против всех вариантов вируса, включая "индийский" вариант", - приводят слова Джонсона западные СМИ.

При этом он заверил, что Великобритания на фоне нынешней эпидемиологической ситуации располагает одним из самых жестких в мире пропускных режимов на границе.

Однако, указывают СМИ, Джонсон подвергается критике за промедление с введением ограничений на поездки в Индию и из нее, где активно распространялся "индийский" штамм вируса. При этом соседние с Индией страны - Пакистан и Бангладеш - к тому моменту уже находились в "красном списке" стран, по прибытии из которых требуется уходить в карантин в отеле за свой счет.

СМИ напоминают, что несмотря на внесение Индии в "красный список", "индийский штамм" уже был завезен в Британию и начал циркулировать там, особенно в местах проживания выходцев из стран Южной Азии. По данным за среду, в стране выявлены 2 тыс. 967 случаев "британского штамма", причем треть из них зарегистрировали с понедельника.

Ранее Джонсон заявлял, что на данный момент нет весомых оснований для переноса планов по отмене в июне в Англии введенных из-за коронавируса ограничений. Он пояснял, что на данный момент правительство пытается выяснить, является ли "индийский" штамм более заразным и в достаточной ли степени проводимая программа вакцинации "укрепила" англичан. Премьер пообещал, что правительство уведомит людей о ситуации "через несколько дней", после изучения данных.

В Англии, Уэльсе и ряде районов Шотландии с 17 мая отменили значительную часть ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Кроме того, разрешили международные сообщения со странами "зеленого списка", в том числе с Португалией, Сингапуром и Исландией.

Британское правительство планирует с 21 июня отменить оставшиеся социальные ограничения. Однако многие опасаются распространения в Англии "индийского" варианта коронавируса, который считается более заразным.

СМИ напоминают, что около двух недель назад Управление здравоохранения Англии (PHE) назвало данную мутацию вируса "вариантом, вызывающим обеспокоенность", ссылаясь на данные, согласно которым индийский штамм распространяется намного быстрее оригинальной версии вируса. Отмечается, что темпы инфицирования данным штаммом такие же быстрые, как в ситуации с "британским" штаммом COVID-19, впервые зафиксированным в графстве Кент (Англия). Именно этот вариант вызвал вторую волну заражений в стране.