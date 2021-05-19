События

18:00 19.05.2021

На Донбассе с полуночи обстрелов не было, разминировано 17 га территории

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На Донбассе с полуночи обстрелов не было, разминировано 17 га территории

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня в среду с начала суток по состоянию на 17.00, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается в сводке, противник продолжает дооборудовать и расширять имеющиеся оборонительные позиции в сторону линии разграничения. "Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня неподалеку от населенного пункта Пески проводились земляные инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов для создания новых укреплений в направлении расположения передовых позиций подразделений Вооруженных сил Украины", - отмечается в сводке.

Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в среду разминировали почти 17 гектаров территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 44 взрывоопасных предмета.

Теги: #оос #ситуация
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