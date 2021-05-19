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15:54 19.05.2021

Арахамия обсудил вопрос российской угрозы и COVID-вакцинации с сенатором Конгресса США Мерфи

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Арахамия обсудил вопрос российской угрозы и COVID-вакцинации с сенатором Конгресса США Мерфи

Глава парламентской фракции политической партии "Слуги народа" Давид Арахамия провел встречу с американским сенатором-демократом США от штата Коннектикут, сопредседателем Группы дружбы Конгресса США по Украине Крисом Мерфи, в ходе которой парламентарии обеих стран обсудили вопросы российской угрозы для Украины, проведения реформ и вакцинации от коронавируса.

"Сенатор Крис Мерфи является проактивным защитником Украины и всегда поддерживает развитие нашей страны. Мы обсудили вопросы российской угрозы, вызовы, которые сейчас стоят перед украинским парламентом, а также вопросы вакцинации и поддержку Украины со стороны США по этому вопросу. Также я пригласил сенатора посетить Украину и принять участие в праздновании 30-й годовщины Независимости", - цитирует слова Арахамии пресс-служба "Слуги народа" в среду.

Отмечается, что нардеп, в частности, выразил обеспокоенность относительно наличия российских войск на границе с Украиной. Сенатор подчеркнул наличие намерений США поддерживать Украину для защиты демократии и ее свободного развития.

Также лидер монобольшинства в парламенте поделился вызовами, которые сейчас стоят перед украинским парламентом.

"Это борьба с коррупцией, становление независимого энергетического сектора, усиление независимости Национального банка Украины. Представитель Сената сообщил, что поддерживает действия президента и парламента в решении этих вопросов", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили проблемы вакцинации украинцев. Были разработаны первые шаги для осуществления поддержки США в этой сфере. Сенатор отметил, что возможно привлечение помощи Украине для проведения вакцинации всего населения страны.

Ранее Арахамия призвал правительство США выделить Украине справедливую часть своих избыточных вакцин AstraZeneca против COVID-19.

С соответствующим письмом он обратился к координатору по глобальному реагированию на COVID-19 и безопасности здравоохранения Госдепартамента США Гейлу Смиту.

Теги: #встреча #мерфи #арахамия
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