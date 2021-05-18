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11:20 18.05.2021

В Николаеве на теплоходе с цементом обнаружили рекордную партию контрабанды общим весом 13 тонн

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В Николаеве на теплоходе с цементом обнаружили рекордную партию контрабанды общим весом 13 тонн

Выгрузку партии контрабанды, которую привезли на теплоходе с цементом, проводит в Николаеве Государственная пограничная служба Украины.

"Ориентировочно на судне прибыло 13 тонн контрабанды. По состоянию на 8.00 уже выгружено три четверти контейнеров с незаконным товаром. Тонны товара - обувь, спортивные костюмы, купальники, духи, автозапчасти и т. д. - пытались незаконно переместить на территорию Украины под видом цемента. Контрабандный груз прибыл в Украину на иностранном судне через Николаевский порт. Сверху судно действительно было загружено цементом, под которым прятали более ценный товар", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что незаконный груз обнаружили 17 мая пограничники Херсонского и Одесского отрядов во взаимодействии с региональным управлением Морской охраны Госпогранслужбы Украины в рамках реализации оперативной информации.

Продолжаются следственные действия, устанавливается круг причастных к незаконной сделке лиц. Продолжается выгрузка биг-бэгов (мягких контейнеров) с контрабандным товаром.

После соответствующих экспертиз и перерасчета будет установлена оценочная стоимость товаров.

Теги: #госпогранслужба #николаев #контрабанда
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