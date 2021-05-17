Не стоит ждать на предстоящей ТКГ прогресса по Донбассу, пока с Россией не справляются ЕС и США - Арестович

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович считает, что не стоит ожидать прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины от очередных заседаний ТКГ 18-19 мая, поскольку на позицию России в конфликте не могут повлиять даже страны Европейского Союза и США.

"Наивно ждать от украинской делегации для участия ТКГ прорывов там, где пока не справляется коллективный Запад … Россия весь комплекс вопросов - гуманитарных, безопасность, экономических, политических последовательно привязывают к вопросу признания Украиной так называемых "Л/ДНР" … Заставить кремлевское руководство на данном этапе изменить свою позицию не удаётся пока даже коллективному давлению Запада", - написал Арестович в Facebook.

Как отмечает Арестович, "Россия стремится легализовать ОРДЛО, поскольку это один из ведущих механизмов разрушения украинской государственности и контроля украинской внутренней и внешней политики, а Украина никогда не наделит ОРДЛО особым статусом".

"Это означало бы вывод России из статуса государства-агрессора и участника конфликта, а значит, поощрение ее к дальнейшей безнаказанности, разрушению существующей системы мировой безопасности, а также начало медленного крушения украинской государственности", - отметил он.

Спикер Украинской делегации для участия в ТКГ также добавил, что украинская сторона за текущий месяц уже несколько раз обращалась с предложением провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности или общее заседание ТКГ, однако российская сторона не согласилась.

"Из-за данной позиции России процесс консультаций в ТКГ находится в стагнации. Не решаются не только стратегические вопросы мирного урегулирования, но и тактические - открытие КПВВ, возобновления социально-экономических связей с гражданами на оккупированных территориях, выплаты пенсий, обмена пленными, но и, в первую очередь, обеспечение полного прекращения огня", - сказал он.

По словам Арестовича, для скорейшего урегулирования конфликта руководитель Офиса президента Андрей Ермак на этой неделе направил письма "своим визави из Германии, России и Франции с предложением провести внеочередную встречу политических советников Нормандской четверки для возобновления режима тишины и организации саммита Нормандского формата".