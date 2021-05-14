Главы МИД Грузии и Молдовы 17 мая посетят Украину

В понедельник, 17 мая, и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокой и вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани посетят Украину с совместным рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"17 мая главы украинской, грузинской и молдавской дипломатии проведут переговоры, ключевыми темами которых станут европейская интеграция трех государств, приоритеты развития Восточного партнерства ЕС и подготовка к его саммиту в этом году, совместные усилия по укреплению региональной безопасности", - сообщает пресс-служба МИД Укрианы.

В частности, трое министров подпишут совместный меморандум и сделают заявления для СМИ.