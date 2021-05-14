В Одессе неизвестные выстрелили в мужчину, пострадавший доставлен в больницу с ранением ноги

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия на Балтской дороге в Одессе, в результате которого в ногу ранен мужчина, в городе введена спецоперация "Перехват", сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"По предварительной информации, неизвестные совершили несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону мужчины, 1979 г.р., и скрылись на автомобиле. Пострадавшего доставили в больницу с ранением ноги", - говорится в сообщении.

На месте работают правоохранители. Обстоятельства происшествия и причастные устанавливаются.

В городе введена специальная полицейская операция "Перехват".