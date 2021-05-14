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14:15 14.05.2021

На платформе "Всеукраинская школа онлайн" зарегистрированы почти 166 тыс. человек

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На платформе "Всеукраинская школа онлайн" зарегистрированы почти 166 тыс. человек

Почти 166 тыс. пользователей уже зарегистрировались на онлайн-платформе для дистанционного и смешанного обучения учеников 5-11 классов "Всеукраинская школа онлайн", сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

"По обновленным данным, на украинской платформе дистанционного обучения для 5-11 классов зарегистрировано почти 166 тыс. пользователей (из них 124 тыс. учеников, 34 тыс. учителей и 8 тыс. - слушателей)", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что на ресурсе доступны 1,8 тыс. эталонных уроков по 73 дистанционным курсам.

"За время функционирования платформы с ней совершено более 24 млн взаимодействий из 110 стран и, что очень важно, временно оккупированных территорий Украины", - утверждают в ведомстве.

Согласно сообщению, в ближайшее время ожидается презентация мобильного приложения "Всеукраинской школы онлайн" для Android и iOS.

Теги: #школа #онлайн
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