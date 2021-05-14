Минздрав Украины утвердил противоэпидемические меры при проведении спортивных мероприятий

Министерство здравоохранения Украины утвердило противоэпидемические меры при проведении массовых спортивных мероприятий в условиях карантина, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко на пресс-брифинге в Киеве в пятницу.

"С учетом того, что нам необходимо продвигать и увеличивать уровень физической подвижности среди украинцев в условиях карантинных ограничений, в конце апреля совместно с профессиональными ассоциациями мы подготовили постановление главного государственного санврача "Об утверждении противоэпидемических мер во время проведения массовых спортивных мероприятий на открытом воздухе на период карантина", - сказал он.

По его словам, в настоящее время можно проводить массовые спортивные мероприятия, но с соблюдением противоэпидемических требований, в частности:

- массовые спортивные мероприятия на открытом воздухе могут организовываться в регионах, где не установлены дополнительные карантинные ограничения, препятствующие проведению таких мероприятий;

- при проведении мероприятий необходимо организовать опрос на наличие симптомов респираторной болезни, измерять температуру тела перед каждым забегом для участников марафона, официальных лиц и лиц, обеспечивающих организацию спортивных соревнований;

- к участию не допускаются лица с признаками респираторной болезни и/или температурой тела свыше 37,2С по Цельсию. Также от участия отстраняются лица с COVID-19 и с подозрением не него;

- организаторы массовых спортивных мероприятий обеспечивают контроль за использованием и наличием средств индивидуальной защиты для персонала, волонтеров, судей;

- регистрация на мероприятие происходит через онлайн-платформы;

- вход в стартовый коридор спортивного мероприятия разрешается только участникам в соответствии с квотой;

- по мероприятиям с количеством до 1000 участников старты должны проходить с ограничением количества не более 100 участников в одной "волне", при более 1000 участников старты должны проходить с ограничением количества не более 200 участников.

Ляшко отметил, что запрещается обмениваться личными вещами (полотенцами, халатами и т.д.) с другими участниками, а также размещать трибуны, закрытые зрительские секторы, зрительские ложи в случае применения на территории региона, где проводится мероприятие, ограничительных противоэпидемических мер "красной" зоны.