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16:45 13.05.2021

Украина хочет вернуть из России около 100 граждан в рамках обмена пленными – Арестович

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Украина хочет вернуть из России около 100 граждан в рамках обмена пленными – Арестович

Украина установила местонахождение более 90 граждан, которые незаконно удерживаются Россией, и хочет вернуть их в рамках обмена удерживаемыми лицами, сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович.

"Мы просим вернуть более 90 человек…Это первый обмен, который мы планируем - под 100 человек. И это прежде всего военнослужащие, которые попали в плен во время выполнения боевых задач", - рассказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

От уточнил, что местонахождение всех граждан Украины в списке на обмен уже установлено и подтверждено. Всего Россия удерживает около 260 граждан Украины, но местонахождение многих из них неизвестно украинской стороне – предположительно, они удерживаются на территории РФ или на временно оккупированной территории Крыма.

Как сообщалось, что украинская сторона уже предоставила списки на обмен ещё в 2020 году.

 

Теги: #пленники #обмен #ткг #арестович
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