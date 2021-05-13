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15:11 13.05.2021

Обвинение просит суд об аресте Медведчука с альтернативой залога в 300 млн грн

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Обвинение просит суд об аресте Медведчука с альтернативой залога в 300 млн грн

Сторона обвинения в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку просит суд применить к подозреваемому меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 300 млн грн.

"Прошу применить меру пресечения в виде содержание под стражей… определить залог в размере… 300 млн 930 грн", - сказал в четверг прокурор в процессе.

Сторона обвинения считает обоснованной такую меру пресечения с учетом рисков препятствования следствию и финансовых возможностей подозреваемого.

Теги: #медведчук #суд
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