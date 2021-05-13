Обвинение просит суд об аресте Медведчука с альтернативой залога в 300 млн грн

Сторона обвинения в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку просит суд применить к подозреваемому меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 300 млн грн.

"Прошу применить меру пресечения в виде содержание под стражей… определить залог в размере… 300 млн 930 грн", - сказал в четверг прокурор в процессе.

Сторона обвинения считает обоснованной такую меру пресечения с учетом рисков препятствования следствию и финансовых возможностей подозреваемого.