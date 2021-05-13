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11:50 13.05.2021

В штате Огайо разыграют пять призов по $1 млн для жителей, привитых от коронавируса

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В штате Огайо разыграют пять призов по $1 млн для жителей, привитых от коронавируса

Власти американского штата Огайо присудят пять денежных призов в размере $1 млн каждый нескольким людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса COVID-19, в рамках лотереи, призванной увеличить число желающих сделать прививки, сообщил губернатор штата Майк ДеУайн.

"26 мая мы объявим победителя отдельного розыгрыша для взрослых, которые получили хотя бы первую дозу вакцины. Объявление (победителя) будет происходить каждую среду в течение пяти недель, и победитель каждую среду будет получать $1 млн", - написал ДеУайн в своем твиттере.

Таким образом, по $1 млн смогут получить пять жителей штата.

По словам губернатора, попытать удачу могут привитые взрослые в возрасте 18 лет и старше, которые проживают в Огайо.

"Список имен для розыгрыша будет взят из общедоступной базы данных государственного секретаря штата Огайо о регистрации избирателей", - отметил ДеУайн.

Он подчеркнул, что власти штата также создадут веб-страницу для регистрации на участие в розыгрыше для тех, кого нет в этой базе данных.

Как сообщают американские СМИ, у жителей в возрасте до 18 лет, сделавших прививки, будет шанс выиграть обучение в университете Огайо. Так, власти штата путем розыгрыша предоставят пять полных четырехлетних стипендий, которые включают средства на само обучение, а также на проживание с питанием и на необходимые книги.

ДеУайн уточнил, что спонсором розыгрышей будет департамент здравоохранения Огайо, а жеребьевки проведет лотерейная комиссия Огайо. Средства выделят из существующего федерального фонда по борьбе с пандемией.

Идею проведения лотереи с использованием федеральных средств поставила под сомнение лидер демократов в палате представителей штата Эмилия Сайкс.

"Использование в розыгрыше миллионов долларов из фонда по борьбе (с пандемией) - серьезное злоупотребление деньгами, которые можно было бы выделить на решение этого продолжающегося кризиса", - цитирует телеканал ABC News слова Сайкс.

ДеУайн в свою очередь признал необычный характер финансовых стимулов.

"Я знаю, что некоторые могут сказать: "ДеУайн, ты сумасшедший! Эта ваша идея розыгрыша миллиона долларов - пустая трата денег". Но настоящая трата на данном этапе пандемии, когда вакцина легко доступна для всех желающих, - это жизнь, потерянная из-за COVID-19", - написал губернатор в твиттере.

Он призвал всех жителей штата не отказываться от возможности сделать прививки от COVID-19.

"Это наше время, и вакцины - наша возможность. Огайо, давайте сделаем это! Давайте все пройдут вакцинацию!" - написал ДеУайн.

Теги: #сша #вакцинация
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