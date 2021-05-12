Зеленский назначил 5 судей в местных общих городских и районных судах

Президент Украины Владимир Зеленский назначил пять судей в городских и районных судах Украины, сообщает пресс-служба президента.

Соответствующие указы №190/2021 и №191\2021 "О назначении судей" опубликованы на сайте главы государства.

Согласно указам, президентом назначены двое судей в местных общих судах, соответственно, в Яготинском районном суде Киевской области и Кременецком районном суде Тернопольской области.

Также назначены двое судей городского суда в Херсонской и один - в Днепропетровской области.

Назначение судей местных общих судах состоялось в соответствии с Конституцией Украины.