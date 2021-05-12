Экс-глава департамента финансового менеджмента ПриватБанка Бычихина объявлена в розыск

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшую главу департамента финансового менеджмента ПриватБанка Елену Бычихину в рамках расследования уголовного производства о расхищении средств финучреждения, сообщили в НАБУ в среду.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве №12017040000000531 от 6 марта 2017 года по факту растраты средств ПриватБанка", – указано в сообщении.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 23 февраля текущего года сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства ПриватБанка в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

Речь шла об экс-главе правления банка Александре Дубилете, экс-первом замглавы Владимире Яценко и первой замглавы правления СК "Ингосстрах" (Днепр) Елене Бычихиной.

Бывший первый заместитель главы правления ПриватБанка Яценко вышел под залог в 52 млн грн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Дубилет с 26 марта 2021 года объявлен в розыск в рамках расследования уголовного производства о расхищении средств ПриватБанка.