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15:40 12.05.2021

Рада может до конца текущей сессии принять законопроект о территориальной обороне - нардеп Вениславский

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Рада может до конца текущей сессии принять законопроект о территориальной обороне - нардеп Вениславский

Верховная Рада может до конца текущей сессии принять по крайней мере за основу законопроект о территориальной обороне, который президент внесёт как неотложный, сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

"Сегодня мы на финальной стадии согласования концептуальных положений двух законопроектов (предложенных авторами в Верховной Раде - ИФ), и я убежден, что мы снимем все противоречия, будет внесен президентом законопроект как неотложный. И я убежден, что на этой сессии Верховной Рады, по крайней мере, мы примем этот законопроект за основу, а в идеале и с целом", - сказал он на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве в среду.

По словам Вениславского, финальная концепция законопроекта о теробороне будет согласована в ближайшие дни и представлена общественности для обсуждения.

"Я убежден, что голоса (для принятия законопроекта в ВР - ИФ) найдутся, потому что не только фракция "Слуга народа", но и другие проукраинские политические силы заинтересованы в том, чтобы в Украине был мощный законопроект о территориальной обороне. И мы сейчас ведём переговоры с представителями всех политических сил и уверены, что этот законопроект будет поддержан и у нас будет результативное голосование в Верховной Раде", - подчеркнул Вениславский.

Согласно календарному плану, пятая сессия ВР IX созыва продлится до 16 июля 2021 года.

Теги: #тероборона #законопроект
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