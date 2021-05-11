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18:34 11.05.2021

Медведчук находится в Украине, он не покидал страну – нардеп Кузьмин

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Медведчук находится в Украине, он не покидал страну – нардеп Кузьмин

Народный депутат Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук находится в Украине, заявил нардеп из этой фракции Ренат Кузьмин, комментируя сообщение Медведчуку о подозрении.

"Медведчук находится в Украине. Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность", - написал Кузьмин в соцсети Facebook во вторник.

Кузьмин также отметил, что сообщение о подозрении является "сфабрикованным", а действия Генпрокуратуры – "грубо нарушающими закон".

"Все, что происходит с Медведчуком, не имеет ничего общего с законностью и правосудием. Это циничная политическая расправа, за которую власть обязательно ответит пред законом и украинским народом", - добавил он.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Теги: #медведчук #кузьмин
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