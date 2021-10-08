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15:13 08.10.2021

Медведчуку в понедельник вручат новое подозрение – соратник по фракции Кузьмин

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Медведчуку в понедельник вручат новое подозрение – соратник по фракции Кузьмин

Народному депутату фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку Офис генерального прокурора хочет вручить новое подозрение, чтобы арестовать, заявил его коллега по фракции нардеп Ренат Кузьмин.

"За новым подозрением Медведчуку и очередной попыткой его арестовать власть пытается спрятать коррупционный скандал с оффшорами Зеленского. Сегодня мошенники из ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны, а другие мошенники из Генпрокуратуры вломились в ГБР и незаконно пытались предъявить Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. И дело даже не в процессуальных нарушениях, которых допущено великое множество. И даже не в абсурдности обвинений", - написал Кузьмин в своем Telegram-канале в пятницу.

По словам нардепа, предъявлением подозрений и попыткой арестовать Медведчука "власть цинично пытается отвлечь внимание общественности от "пандорского" скандала с Зеленским".

"Адвокаты Медведчука сегодня не позволили прокурорам нарушить закон и вручить ему новое подозрение. Прокуроры ограничились лишь вручением повестки о вызове на понедельник. Теперь уже очевидно, что в понедельник Медведчуку вручат-таки новое подозрение и потребуют в суде его ареста или внесения безумного залога в миллиарды гривень", - заявил Кузьмин.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против нардепа фракции ОПЗЖ Тараса Козака, которым фактически заблокировал деятельность трех связанных с Медведчуком телеканалов: "112 Украина", Newsone и ZIK.

СНБО 19 февраля ввел персональные санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний, из-за финансирования ими терроризма, 20 февраля президент Украины указом ввел его в действие.

В тот же день СНБО поручил Кабмину принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН), проходящего через территорию Украины. Ряд СМИ называли Медведчука одним из бенефициаров СЗН, но в партии ОПЗЖ заявили, что Медведчук и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу. 2 апреля президент Украины заявил о возвращении СЗН в собственность Украинского государства

15 апреля Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил об инициативе по разработке законопроекта в отношении олигархов с целью ограничения их влияния на политику и принятие законов в Украине. По его словам, "воздействия олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику Украины, на законы, на Верховную Раду допускать больше нельзя".

11 мая нардепы Медведчук и Козак были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. 14 мая Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на "незаконные действия украинской власти", в частности, он обвинил власти в политической мотивации его уголовного преследования.

30 июля Киевский апелляционный суд оставил в силе домашний арест народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктора Медведчука.

2 сентября Печерский районный суд Киева продлил до 31 октября меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Медведчуку.

 

Теги: #медведчук #кузьмин #опзж
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