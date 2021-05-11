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15:47 11.05.2021

Генпрокурор подписала подозрения Медведчуку и Козаку, СБУ устанавливает местонахождение Медведчука

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Генпрокурор подписала подозрения Медведчуку и Козаку, СБУ устанавливает местонахождение Медведчука

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

"Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента - М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме", - написала Венедиктова на странице в Facebook.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о Медедчуке и Козаке.

Венедиктова подчеркнула, что по результатам изучения собранных материалов дела, пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить нардепам о подозрении.

"Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых. Итак, народные депутаты М и К подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму", - добавила она.

Также генпрокурор сообщила, что по результатам обысков местонахождение нардепа М. не установлено, СБУ принимает соответствующие меры по установлению его местонахождения и вручения ему ходатайство о содержании под стражей.

"Выводы: Считать Крым частью другого государства - нельзя. Способствовать и непосредственно участвовать в передаче ценных документов, касающихся украинских недр, денежный эквивалент ресурсов которых составляет 38 млрд грн - нельзя. Становиться правопреемником Украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины - нельзя. Раскрывать сведения, содержащие гостайну – нельзя", - подытожила Венедиктова.

Как сообщалось, Сотрудники Службы безопасности Украины провели следственные действия в доме народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь), лидера Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука.

"Обыски проходят. Исчерпывающие комментарии по этому поводу будут предоставлены позже", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ.

Как уточнил агентству источник, обыски проходят в нескольких местах.

Как сообщалось, 25 марта Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в офисах Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа", лидером которой является Виктор Медведчук, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Есть основания считать, что руководство "Украинского выбора", которое находится в Киеве, продолжает координировать деятельность ее членов в АР Крым, несмотря на попытки публично отмежеваться от незаконных действий своих коллег на полуострове", - отметил собеседник агентства.

26 марта украинские правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене (ч.1. ст.111 Уголовного кодекса Украины) и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2. ст. 110 УК Украины) трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор".

По информации правоохранителей, подозреваемые участвовали в организации и проведении т.н. "референдума" на территории Крымского полуострова, чем способствовали его дальнейшей оккупации Российской Федерацией.

 

Теги: #крым #козак #венедиктова #медведчук #прокуратура
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