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18:32 31.08.2021

Медведчуку вручили ходатайство о продлении домашнего ареста – Кузьмин

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Медведчуку вручили ходатайство о продлении домашнего ареста – Кузьмин

Народному депутату фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку вручили ходатайство о продлении срока домашнего ареста, сообщил его коллега по фракции нардеп Ренат Кузьмин.

"Сегодня в 17:30 Медведчуку вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста ещё на 2 месяца. Мотивация: Медведчук должен находиться под арестом, т. к. прокурор считает, что он, Медведчук, может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми прокуратура начала его знакомить", - написал Кузьмин на телеграмм-канале во вторник.

Как сообщалось, нардепы Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. 14 мая Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Медведчук обратился в ЕСПЧ с жалобой на "незаконные действия украинской власти", в частности, он обвинил власти в политической мотивации его уголовного преследования, а позже подал ещё один иск с жалобой на "нарушение права на защиту, права на справедливый суд и личную свободу".

 

Теги: #медведчук #арест #суд #кузьмин
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