Порошенко поздравил поэта и основателя А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА Ивана Малковича с юбилеем

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поздравил с 60-летием украинского поэта, основателя и директора издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Ивана Малковича.

"Будет язык - будет нация, нет - будет вечный Путин, как бы он ни назывался", - эти слова Ивана Малковича на вручении Шевченковской премии особенно мне запомнились. Ведь сам жизненный путь господина Ивана является примером борьбы за Украину и родное украинское слово. Его стихи известны во всем мире, а издательство "Абабагаламага" под его креативным руководством сделало очень много для книгоиздательского дела, особенно для развития детского чтения", - приводит слова Порошенко пресс-служба "Евросолидарности".

Порошенко отметил, что на книгах издательства уже выросло целое поколение украинских детей.

"Спасибо, Иван Антонович, за то, что год за годом храните в душах читателей совершенно удивительное чувство - сильное, мощное - любви к Украине", - подчеркнул пятый президент.