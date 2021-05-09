Лукашенко призывает к прекращению противостояния в обществе

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время чествования государственных флага и герба в Минске в воскресенье призвал к прекращению противостояния в белорусском обществе.

"Мы все время жили в спокойной, мирной Беларуси. И только в последнее время нас попытались столкнуть лоб в лоб. Сегодня я могу сказать, мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние", - сказал Лукашенко.

Видеотрансляцию церемонии на площади Госфлага в Минске вели государственные телеканалы.

Лукашенко отметил, что "начался жестокий, кровавый порой передел мира". "И не дай Бог нам попасть в эти жернова, оступиться. И нас, как это бывало не один раз в истории, изомнут, о нас в очередной раз вытрут ноги и выбросят на помойку, потому что мы волею судьбы и Господа расположены на геополитическом изломе", - заявил он.

"Мы всегда становились ареной чужих войн. Нас топтали, нас убивали. И стариков, и детей, и младенцев. Неужели кому-то снова хочется повторить это в Беларуси? Мы не должны этого допустить. И те, кто сегодня здесь стоит и приветствует эти символы, и те, которые имеют иную точку зрения", - добавил он.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Ряд лидеров оппозиции были арестованы. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси.