ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который украл у прохожего 240 тыс. грн и золото

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении младшему инспектору Святошинского райотделения Управления полиции охраны в Киеве, который ограбил прохожего во время суточного дежурства по охране общественного правопорядка.

"ТУ ГБР в Киеве установило, что в тот момент, когда коллеги подозреваемого оказывали пострадавшему первую медицинскую помощь из-за падения с электросамоката, правоохранитель его ограбил. На глазах у владельца средств правоохранитель забрал его сумку, в которой находилось 130 тыс. грн, $2600, 1135 евро, золотые изделия, банковские карты, документы", - сообщает пресс-служба ГБР.

Согласно курсу Национального банка Украины на момент задержания сумма бумажных денег достигала 239 тыс. 958 грн.

"После того, как потерпевший отказался от помощи врачей, а экипаж полицейских оставил место преступления на служебном автомобиле, подозреваемый пытался избавиться от улик. Он выбросил черную сумку, но оперативные сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции нашли всю необходимую доказательную базу", - отмечают в ГБР.

Полицейскому инкриминируется ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет.