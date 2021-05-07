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12:52 07.05.2021

Львовская исправительная колония №48 выставлена на аукцион за 132,6 млн грн

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Львовская исправительная колония №48 выставлена на аукцион за 132,6 млн грн

Государственное учреждение "Львовская исправительная колония (№48)" выставлено на аукцион со стартовой ценой 132,6 млн грн, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Большая распродажа тюрем продолжается. Львовский лот №1 – Львовская исправительная колония №48. Около сотни объектов недвижимости, расположенных на земельном участке 10,7 га", – написал министр в Facebook.

Согласно объявлению на площадке "Прозорро.Продажи", торги назначены на 3 июня 2021 года.

Теги: #львов #колония #аукцион
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