В Киеве за сутки выявлены 622 новых случаев Covid-19 - Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 622 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова Виталий Кличко.

"622 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 197 357). ...23 летальных случая от вируса (всего 4 720)", - написал Кличко на телеграм-канале.

Госпитализированы в больницы столицы 90 пациентов с Covid-19.

Выздоровели за сутки 704 человека. Всего коронавирус преодолели 125 315 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 147, в Святошинском - 100, и в Дарницком районе - 99 новых случаев.

Как сообщалось, 4 мая в Киеве Covid-19 диагностировали у 143 человек, 3 мая был выявлен 151 новый случай заражения. 2 мая в Киеве выявили 95 новых случаев заболевания Covid-19, 1 мая - 117 новых случаев, 30 апреля - 671 случай.