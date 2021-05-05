Венедиктова сменила старшего группы прокуроров по делу "Роттердам+"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявляет об отсутствии рабочей коммуникации между детективами Национального антикоррупционного бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуруратуры в деле "Роттердам+" и замене старшего группы прокуроров в этом уголовном производстве.

"Есть одно уголовное производство, в ходе расследования которого я вынуждена обратить внимание на полное отсутствие эффективной рабочей коммуникации между детективами НАБУ и прокурорами САП… Речь идет о так называемом деле "Р+", - написала генпрокурор на своей странице в Фейсбук в среду.

Она напомнила, что трижды прокурор САП принимал решение о закрытии производства и трижды его решения были отменены.

"Три раза и детективы НАБУ, и сторона, которая получила статус потерпевшей по делу, обращались в ВАКС с тем, чтобы компетентный суд нашел основания для отвода прокурора САП, однако такие основания найдены не были и в отводе было отказано. Исключительно с уголовно-процессуальной точки зрения - ситуация сложная", - добавила генпрокурор.

При этом Венедиктова подчеркнула, что не намерена "игнорировать статус этого дела и степень его чувствительности для гражданского общества".

"Три раза закрыть дело и три раза получить отмену постановления о закрытии - это много. Вопрос настолько важный и резонансный, что места для процессуальных ошибок нет. Сегодня утром мной принято решение о замене старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Р+", - сообщила генпрокурор.

Как сообщалось, в апреле 2021 года и.о. руководителя САП Максим Грищук повторно отменил постановление прокурора Виталия Пономаренко о закрытии дела "Роттердам+".

В НАБУ вновь призвали генпрокурора Ирину Венедиктову сменить старшего группы прокуроров по делу "Роттердам+" в связи с его возможной предвзятостью.

"Совокупность собранных доказательств в производстве, по убеждению НАБУ, является достаточным для того, чтобы именно суд определил обоснованность обвинений в нанесении государственным и общественным интересам многомиллиардных убытков из-за формулы "Роттердам +", - добавили в Бюро.

В апреле 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на э/э для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определял цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

САП и НАБУ в 2019 году уведомили о подозрении ряд лиц, в частности, экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и сотрудников группы "ДТЭК".

С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие, однако расследование НАБУ продолжалось, а дело начало слушаться в судах.

Прокурор САП Виталий Пономаренко уже трижды принимал решение о закрытии уголовного производства в отношении должностных лиц регулятора НКРЭКУ известного как "дело "Роттердам +". В октябре 2020 года дело возобновил Высший антикоррупционный суд, в январе и апреле 2021 года – и.о. главы САП.