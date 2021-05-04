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05:48 04.05.2021

США не стремятся оказывать давление на Китай, когда на это нет причин

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США не стремятся оказывать давление на Китай, когда на это нет причин

Администрация США не нацелена на то, чтобы противостоять Китаю в тех случаях, когда тот не совершил ничего противоправного, заявил в понедельник глава госдепа Энтони Блинкен.

"Мы не собираемся пытаться сдерживать Китай, оказывать на него давление", - сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

Блинкен подчеркнул, что при этом США готовы принимать меры против Пекина, когда тот нарушает принятые на международной арене правила.

"Мы будем защищать миропорядок, основанный на соблюдении правил", - пообещал он.

Теги: #сша #китай #отношения
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