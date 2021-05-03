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13:37 03.05.2021

Фон дер Ляйен предлагает ЕС принимать вакцинированных туристов

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Фон дер Ляйен предлагает ЕС принимать вакцинированных туристов

Странам ЕС пора возвращать жизнь в сферу туризма, поэтому следует пускать на свою территорию туристов из стран, в которых ситуация с COVID-19 не вызывает особых опасений, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предлагаем принимать у себя вакцинированных гостей. А также - людей (не обязательно вакцинированных - ИФ) из стран, в которых ситуация в сфере здравоохранения - хорошая", - написала она в Твиттере.

По мнению фон дер Ляйен, "пора возродить туристический бизнес, а также дружбу с другими странами", но делать это нужно, "соблюдая нормы безопасности".

Они подчеркнула, что ЕС нужен механизм, который позволит быстро ограничивать контакты с той или иной страной, если на ее территории возникнет опасный штамм COVID-19.

Теги: #туризм #ес #вакцинация
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