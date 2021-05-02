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09:47 02.05.2021

Правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь в Одессе

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Правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь в Одессе

Правоохранители проверили Куликово поле и Соборную площадь в Одессе на наличие опасных предметов и установили пункты пропуска с целью безопасности проведения мероприятий по случаю чествования памяти погибших 2 мая 2014 года, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье утром, территорию площадей проверили полицейские-взрывотехники на наличие опасных предметов. Отмечается, что на Куликовом поле со стороны Итальянского бульвара и на пересечении улиц Канатной и Пироговской установили так называемые фильтрационные пункты. Вокруг обоих площадей ограничено движение транспорта.

"Весь комплекс превентивных действий, который проводят правоохранители, обусловлен целью не допустить нарушений общественного порядка и угрозы безопасности людей во время мероприятий по случаю чествования памяти погибших 2 мая 2014, которые вскоре начнутся в центральной части города", – сказано в сообщении.

Правоохранители напомнили о действии карантинных правил, утвержденных постановлением № 1236 Кабинета Министров Украины, и запрете использования символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и георгиевских (гвардейских) лент. "Будьте законопослушными и не пренебрегайте собственной безопасностью", – сказано в обращении.

Теги: #куликовое_поле #полиция #одесса
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