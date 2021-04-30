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14:51 30.04.2021

Давление власти на предприятия ОПК подрывает обороноспособность Украины – нардеп Забродский

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Давление власти на предприятия ОПК подрывает обороноспособность Украины – нардеп Забродский

Давление на предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса и преференции иностранным производителям подрывают обороноспособность Украины, считает народный депутат (фракция "Европейская солидарность"), генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Михаил Забродский.

"Это касается абсолютно всего. В эту проблему напрямую упирается и проблема нехватки боеприпасов. Та же проблема и с противокорабельным ракетным комплексом "Нептун" и другими отдельными образцами", - заявил Забродский в программе Юрия Луценко "Прямым текстом" в эфире "5 канала".

Он подчеркнул, что внешние поставки вооружений и военной техники влекут большие риски, связанные в частности с задержкой или отсутствием тех или иных вооружений.

"Страна, которая соглашается на системные поставки иностранных образцов вооружений, должна четко понимать, что всегда будет сохраняться эта зависимость. А, например, в условиях масштабного конфликта эта зависимость может оказаться критической", - настаивает Забродский.

"Эту политику можно назвать не более и не менее как политика, которая граничит с подрывом нашей обороноспособности и даже с государственной изменой", - считает он.

Забродский добавил, что отечественные производители терпят давление со стороны власти и силовых структур, что негативно влияет на их работу.

"В связи с этим можно вспомнить недавние события, например на судостроительном заводе "Кузня на Рыбальском". Эти маски-шоу в стиле лучших времен президента Януковича относительно выемки определенных документов, необходимых якобы для расследования неправомерно завышенных цен, и остальные демонстрируют четко отношение власти именно к отечественному производителю", - отметил нардеп.

Забродский также напомнил, что решение о производстве малых бронированных артиллерийских катеров и десантно-штурмовых катеров принималось в сложных условиях 2016-2017 годов, и завод "Кузня на Рыбальском" справился с этим заданием – пилотные проекты этих катеров запущены и сейчас идет их усовершенствование до того состояния, которое требует командование Военно-морских сил и Министерство обороны Украины.

"А такими действиями власть, во-первых, нарушает процесс производства и дальнейшего совершенствования, во-вторых, она ставит в очень неприятную и даже сложную ситуацию коллектив самого завода. Это связано с изъятием документов и невозможностью отстаивать свои права потом в суде", - пояснил он.

 

Теги: #опк #давление #забродский #власть
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