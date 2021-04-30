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14:45 30.04.2021

Bolt запускает прокат электросамокатов в Одессе

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Bolt запускает прокат электросамокатов в Одессе

Сервис заказа такси Bolt (ранее - Taxify) запускает в Одессе прокат электросамокатов, сообщила пресс-служба компании.

Как отмечают в сервисе, модель самокатов, которая появится в Одессе, разработали специалисты Bolt. Она имеет улучшенную конструкцию, более устойчивую, надежную и экологичную - все материалы этой модели пригодны для повторной переработки.

Для поездки на электросамокате нужно обновить приложение Bolt до последней версии, затем перейти в режим самокатов, нажав на иконку в правом верхнем углу приложения. После этого необходимо подойти к самокату и отсканировать его QR-код.

В стоимость услуги входит цена за разблокировку транспортного средства и минуту его использования. Разблокировка электросамоката в Одессе будет стоить 9 грн, минута поездки - 1,9 грн с понедельника по четверг, 2,5 грн - с пятницы по воскресенье. Оплатить услугу проката можно банковской карточкой.

"Развитие микромобильности имеет большое значение для таких городов, как Одесса. Здесь нет метро, поэтому вся нагрузка по перевозке населения возлагается на наземный общественный транспорт. Использование электросамокатов позволяет разгрузить историческую часть города, снизить нагрузку на транспортную систему и улучшить транспортную инфраструктуру", - цитирует пресс-служба руководителя направления по развитию проката электросамокатов компании Bolt в Украине Антона Милку.

В свою очередь глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, слова которого приводятся в релизе, выразил надежду, что в ближайшее время прокат электросамокатов появится также во многих районах, городах, селах и поселках области.

Сервис проката электросамокатов в Киеве был запущен летом 2020 года. 23 апреля сервис проката электросамокатов стал активен во Львове.

Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.

Теги: #транспорт #электросамокаты #bolt #одесса
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