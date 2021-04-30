События

12:06 30.04.2021

Украина должна сосредоточиться на создании мощного ОПК и выполнении Минских договоренностей - Колесников

2 мин читать
Украина должна сосредоточиться на создании мощного ОПК и выполнении Минских договоренностей - Колесников

Залог успеха Украины в достижении мира на Донбассе состоит в укреплении как обороноспособности страны, так и в выполнении Минских договоренностей, но с четким соблюдением национальных интересов, считает вице-премьер - министр инфраструктуры в 2010–2012 годах Борис Колесников.

"Создание мощного военно-промышленного комплекса и выполнение Минских договоренностей̆ – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Но этим вопросам необходимо уделять первоочередное внимание. Выполнение Минских договоренностей̆ - с сохранением национальных интересов страны и с участием всех участников политических процессов – это и есть прямая и быстрая дорога к окончанию конфликта на востоке Украины, где гибнут наши люди, и каждая семья сегодня живет в страхе получения похоронки", - заявил Колесников во время "Ток-шоу 1" на канале "Украина 24".

Кроме того, акцентировал Колесников, в ходе реализации Минских соглашений не нужно идти на уступки, прописанные в самом документе для отдельного региона.

"Необходимо всем 25 областям и городам разрешить создать муниципальную полицию, тем самым создать равные условия для охраны общественного порядка на улицах городов, независимо Донбасс это или Карпаты. Чтобы посмотреть, как можно реализовать на практике Минские соглашения, необходимо взять два города вдоль линии разграничения, например, Горловку и Енакиево, и быстро провести эксперимент. Увидев все "подводные камни" мы можем принять закон, который защитит на сто процентов наши украинские интересы и вернет Донбасс в Украину раз и навсегда. После этого уже можно браться за решение крымского вопроса. Еще раз подчеркну - в Крыму никто не гибнет, а гибнет элита нации, мирные жители и военнослужащие Вооруженных сил на востоке страны. Этого никто не простит властям в обозримом будущем", - отметил он.

Что касается вопроса развития военно-промышленного комплекса, Колесников обратил внимание на тот факт, что военно-промышленный комплекс не может быть создан за три или пять месяцев, раз за семь лет его не смогли создать.

"Бесконечно слышал заявления о том, что у нас самая сильная армия в Европе. Подчеркну, что в мужестве нашей армии никто не сомневается, но военно-промышленный комплекс в мире ушел далеко вперед. И если наша армия самая сильная в Европе – так чего мы тогда опасаемся?" - сказал он.

"И хватит жить иллюзиями о том, что Украину примут в НАТО или она вступит в Евросоюз. Этого не будет в ближайшие 20 лет, как минимум. А эти 20 лет необходимо как-то прожить, сохранив свою независимость", - резюмировал Колесников.

Теги: #опк #минские_соглашения #колесников
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:55 30.04.2021
Корпоратизация и новая оборонно-промышленная стратегия повысят эффективность ОПК Украины – послы G7

Корпоратизация и новая оборонно-промышленная стратегия повысят эффективность ОПК Украины – послы G7

20:52 29.04.2021
Уруский обсудил с послами стран G7 реформирование ОПК Украины

Уруский обсудил с послами стран G7 реформирование ОПК Украины

10:13 27.04.2021
Донбасс можно экономически реинтегрировать за два года – Колесников

Донбасс можно экономически реинтегрировать за два года – Колесников

12:56 21.04.2021
Разумков надеется, что Рада вскоре заслушает представителей оборонной сферы

Разумков надеется, что Рада вскоре заслушает представителей оборонной сферы

14:25 20.04.2021
Кластеры по реализации Минских соглашений являются капканом для Украины - мнение

Кластеры по реализации Минских соглашений являются капканом для Украины - мнение

14:40 14.04.2021
Кабмин утвердил и передает на рассмотрение СНБО стратегию развития ОПК - Шмыгаль

Кабмин утвердил и передает на рассмотрение СНБО стратегию развития ОПК - Шмыгаль

16:30 12.04.2021
Кабмин вскоре утвердит Стратегию развития ОПК Украины - Шмыгаль

Кабмин вскоре утвердит Стратегию развития ОПК Украины - Шмыгаль

18:47 06.04.2021
Украинская делегация в ТКГ подготовит новое обращение по выполнению Минских соглашений - Кравчук

Украинская делегация в ТКГ подготовит новое обращение по выполнению Минских соглашений - Кравчук

21:14 24.03.2021
Украина готова сделать все, чтобы на Донбассе перестали гибнуть люди – глава Офиса президента

Украина готова сделать все, чтобы на Донбассе перестали гибнуть люди – глава Офиса президента

18:33 18.03.2021
Профильный комитет Рады рекомендовал принять в 1-м чтении законопроект о банкротстве для госпредприятий ОПК

Профильный комитет Рады рекомендовал принять в 1-м чтении законопроект о банкротстве для госпредприятий ОПК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Киевской и Николаевской областях с 1 мая

Киевские школы 5 мая возобновят очное обучение, учебный год продлевать не будут – Кличко

Украина запретила въезд из Индии со 2 мая из-за распространения COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 10 072 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 20 192 человека

Президент подписал закон от 3 декабря об урегулировании вопросов в ЖКХ и разблокировке тарифов ТКЭ

ПОСЛЕДНЕЕ

Праздничные выплаты к 8-9 мая получат более 81,5 тыс. киевлян - Кличко

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Киевской и Николаевской областях с 1 мая

В Киеве разработали график посещения кладбищ в поминальные дни

Во время визита Блинкена в Украину будут обсуждаться вопросы безопасности, экономики и энергетики - Кулеба

Суд отменил допсоглашения на сумму более 44 млн грн, заключенные "Электротяжмашем" с нарушением закона

Киевские школы 5 мая возобновят очное обучение, учебный год продлевать не будут – Кличко

В Украине 1-2 мая пройдут дожди в некоторых областях

Суд заблокировал выплату дивидендов за 2019-2020 "Турбоатомом" по иску связанного с РФ миноритария Biscone Limited – заявление

В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявили у 868 человек, умерли 24, выздоровели 1146

Из Украины в РФ выдворили двух представителей криминалитета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА