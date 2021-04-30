Украина должна сосредоточиться на создании мощного ОПК и выполнении Минских договоренностей - Колесников

Залог успеха Украины в достижении мира на Донбассе состоит в укреплении как обороноспособности страны, так и в выполнении Минских договоренностей, но с четким соблюдением национальных интересов, считает вице-премьер - министр инфраструктуры в 2010–2012 годах Борис Колесников.

"Создание мощного военно-промышленного комплекса и выполнение Минских договоренностей̆ – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Но этим вопросам необходимо уделять первоочередное внимание. Выполнение Минских договоренностей̆ - с сохранением национальных интересов страны и с участием всех участников политических процессов – это и есть прямая и быстрая дорога к окончанию конфликта на востоке Украины, где гибнут наши люди, и каждая семья сегодня живет в страхе получения похоронки", - заявил Колесников во время "Ток-шоу 1" на канале "Украина 24".

Кроме того, акцентировал Колесников, в ходе реализации Минских соглашений не нужно идти на уступки, прописанные в самом документе для отдельного региона.

"Необходимо всем 25 областям и городам разрешить создать муниципальную полицию, тем самым создать равные условия для охраны общественного порядка на улицах городов, независимо Донбасс это или Карпаты. Чтобы посмотреть, как можно реализовать на практике Минские соглашения, необходимо взять два города вдоль линии разграничения, например, Горловку и Енакиево, и быстро провести эксперимент. Увидев все "подводные камни" мы можем принять закон, который защитит на сто процентов наши украинские интересы и вернет Донбасс в Украину раз и навсегда. После этого уже можно браться за решение крымского вопроса. Еще раз подчеркну - в Крыму никто не гибнет, а гибнет элита нации, мирные жители и военнослужащие Вооруженных сил на востоке страны. Этого никто не простит властям в обозримом будущем", - отметил он.

Что касается вопроса развития военно-промышленного комплекса, Колесников обратил внимание на тот факт, что военно-промышленный комплекс не может быть создан за три или пять месяцев, раз за семь лет его не смогли создать.

"Бесконечно слышал заявления о том, что у нас самая сильная армия в Европе. Подчеркну, что в мужестве нашей армии никто не сомневается, но военно-промышленный комплекс в мире ушел далеко вперед. И если наша армия самая сильная в Европе – так чего мы тогда опасаемся?" - сказал он.

"И хватит жить иллюзиями о том, что Украину примут в НАТО или она вступит в Евросоюз. Этого не будет в ближайшие 20 лет, как минимум. А эти 20 лет необходимо как-то прожить, сохранив свою независимость", - резюмировал Колесников.