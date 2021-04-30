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11:33 30.04.2021

Разумков подписал закон о заочном осуждении

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Разумков подписал закон о заочном осуждении

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о заочном осуждении.

Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта №2164, спикер подписал его 30 апреля и передал на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Согласно законопроекту, заочный порядок осуждения может быть применен только к лицам, находящимся на временно оккупированных территориях Украины или в Российской Федерации – государстве, которое признано страной-агрессором и/или которые объявлены в международный розыск.

Как сообщалось, Верховная Рада 27 апреля приняла во втором чтении и в целом законопроект №2164 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс об усовершенствовании отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования.

Теги: #заочное_осуждение #закон
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